«Боится этого»: стало известно, как Ефремов относится к алкоголю после выхода из тюрьмы

01 марта 2026, 01:39

Продюсер Дзюник рассказал о переменах в жизни Ефремова после выхода из тюрьмы

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости / Алексей Майшев)

После возвращения на театральную сцену Михаил Ефремов может получать гонорары до 10 миллионов долларов.Такую сумму в беседе с Woman.ru назвал продюсер Леонид Дзюник.





При этом он не разделяет мнения о «второй волне» популярности актера. По словам продюсера, для артиста масштаба Ефремова существует только высший уровень востребованности, который не зависит от внешних обстоятельств. Поэтому, как считает Дзюник, звезда сериала «Оттепель» сохранит успех как в театре, так и в кино.



Частичную ответственность за произошедшие с Ефремовым события продюсер возложил на окружение артиста. Он заявил, что люди, которые находились рядом в роковой вечер постоянно «наливали ему и дали сесть за руль пьяным».



«Я думаю, что отсидка, наверно, пошла ему на пользу. Насколько я знаю, его друзья говорят, что он даже в разговоре не поднимает тему алкоголя. Не то что предлагает выпить — боится этого», — высказался продюсер.