В Египте женщина забеременела сразу девятью детьми из-за препаратов от бесплодия
В Египте женщина узнала, что беременна девятью детьми. Неожиданное открытие произошло во время планового визита к врачу, передает телеканал Al Arabiya.
Пара будущих родителей находилась в шоке от результатов УЗИ. Медики связали столь необычный и редкий случай с приемом препаратов от бесплодия без контроля специалистов.
Дело в том, что эти лекарства стимулируют яичники производить несколько яйцеклеток за один цикл. Большая доза препарата могла привести к высвобождению и одновременному оплодотворению множества яйцеклеток.
Отец пятилетней девочки, найденной в диване в Челябинске, устроил ей тайные похороны
Пока неизвестно, планирует ли женщина рожать всех детей.
По словам гинеколога, которые приводятся в материале, при подобных случаях матерям обычно советуют идти на процедуру сокращения количества эмбрионов внутри матки. Это позволит защитить здоровье матери и улучшить условия для развития оставшихся зародышей.
Ранее сообщалось, что пассажирке Tibet Airlines, находившейся на восьмом месяце беременности, отказали в посадке из‑за позднего срока. Женщина около часа спорила с экипажем и кричала на бортпроводников.