В Египте женщина забеременела сразу девятью детьми из-за препаратов от бесплодия

15 ноября 2025, 04:44

Фото: iStock/Blue Planet Studio

В Египте женщина узнала, что беременна девятью детьми. Неожиданное открытие произошло во время планового визита к врачу, передает телеканал Al Arabiya.





Пара будущих родителей находилась в шоке от результатов УЗИ. Медики связали столь необычный и редкий случай с приемом препаратов от бесплодия без контроля специалистов.



Дело в том, что эти лекарства стимулируют яичники производить несколько яйцеклеток за один цикл. Большая доза препарата могла привести к высвобождению и одновременному оплодотворению множества яйцеклеток.



