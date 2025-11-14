«Божий дар»: Регина Тодоренко и Влад Топалов раскрыли, какое имя дали своему третьему сыну

14 ноября 2025, 23:28

Телеведущая Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов раскрыли имя своего третьего сына

Влад Топалов и Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @reginatodorenko)

Телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов наконец-то раскрыли имя своего третьего сына. Это случилось на церемонии премии OK! Awards «Больше чем звёзды», передает издание «Super.ru».





Мальчика, который родился в конце сентября, назвали Фёдор. Тодоренко призналась, что выбор имени был связан с его значением. Стоящий рядом с любимой женой Топалов согласно кивнул.





«Я посмотрела (по интерпретации имен), что Фёдор — это Божий дар. Мне очень понравилось», — объяснила Регина журналистам.