«Божий дар»: Регина Тодоренко и Влад Топалов раскрыли, какое имя дали своему третьему сыну
Телеведущая Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов раскрыли имя своего третьего сына
Телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов наконец-то раскрыли имя своего третьего сына. Это случилось на церемонии премии OK! Awards «Больше чем звёзды», передает издание «Super.ru».
Мальчика, который родился в конце сентября, назвали Фёдор. Тодоренко призналась, что выбор имени был связан с его значением. Стоящий рядом с любимой женой Топалов согласно кивнул.
«Я посмотрела (по интерпретации имен), что Фёдор — это Божий дар. Мне очень понравилось», — объяснила Регина журналистам.В ноябре она рассказывала, что восстановление после недавних родов даётся нелегко: смотреть на собственный живот почти «страшно». Звезда старается относиться к изменениям в теле с пониманием и упражняется, чтобы помочь телу прийти в форму.
Напомним, что семейная пара воспитывает двух старших сыновей — Михаила и Мирослава. Телеведущая признавалась, что между мальчиками иногда возникает «ревность». При этом родители стараются справляться с любыми конфликтами детей через разговоры и юмор.