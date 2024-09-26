Российский сенатор высказался о причастности к продаваемому на Украине заводу

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Член Совета Федерации России Сергей Калашник опроверг свою причастность к заводу «Мотордеталь-Конотоп», который выставили на продажу на Украине. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее Фонд госимущества Украины анонсировал продажу предприятия, якобы принадлежащего сенатору Сергею Калашнику. Стартовая цена завода составила 278,5 миллиона гривен (6,7 миллиона долларов).
Калашник заявил, что не имеет никакого отношения к этому предприятию.
Завод располагается в Сумской области Украины и занимается производством поршневых колец для двигателей внутреннего сгорания. Он является одним из крупнейших предприятий в стране.
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Калашник заявил, что не имеет никакого отношения к этому предприятию.
Завод располагается в Сумской области Украины и занимается производством поршневых колец для двигателей внутреннего сгорания. Он является одним из крупнейших предприятий в стране.
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Анастасия Чинкова