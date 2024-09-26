В Раде заявили, что визит Зеленского в США обречён на провал

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США рискует стать провальным из-за скандала вокруг фактического вмешательства главы государства в американскую избирательную кампанию. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своём Telegram-канале.
Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Зеленского снять с поста украинского посла в Вашингтоне за организацию его поездки на оружейный завод в Пенсильвании, назвав этот визит прямым вмешательством в проведение выборов президента США.
Гончаренко* назвал ситуацию плохой и критической, поскольку власти вновь попали в избирательную компанию, чего делать абсолютно нельзя. Если не состоятся встречи Зеленского с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, кандидатом в вице-президенты Джей-Ди Венсом и спикером Конгресса Джонсоном, то поездку лидера в США можно считать проваленной.
Также депутат указал на важность двухпартийной поддержки США. Если её не удастся добиться, то Украина потерпит поражение в конфликте с Россией.
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*внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Гончаренко* назвал ситуацию плохой и критической, поскольку власти вновь попали в избирательную компанию, чего делать абсолютно нельзя. Если не состоятся встречи Зеленского с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, кандидатом в вице-президенты Джей-Ди Венсом и спикером Конгресса Джонсоном, то поездку лидера в США можно считать проваленной.
Также депутат указал на важность двухпартийной поддержки США. Если её не удастся добиться, то Украина потерпит поражение в конфликте с Россией.
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Трамп отказался встретиться с Зеленским во время его визита в США
*внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова