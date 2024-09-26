«Страна в руинах»: Трамп высказался о бедственном положении Украины

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Украина находится в руинах, а у её руководства не осталось козырей для завершения конфликта в свою пользу. С таким заявлением выступил кандидат в президенты США Дональд Трамп, слова которого приводит издание Associated Press (AP).
Он отметил, что если бы президент Украины Владимир Зеленский ещё до начала боевых действий пошёл на небольшие уступки, из страны никто бы не уехал и каждое здание простояло бы ещё две тысячи лет. Но поскольку этого сделано не было, киевские власти утратили все ресурсы и козыри, которые помогли бы им завершить конфликт на выгодных для себя условиях.
Также Трамп высказался в адрес нынешнего главы США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Он обвинил их в начале конфликта на Украине, а также в поставке огромного количества денег и вооружения. Политик добавил, что таких объёмов поставок «ещё ни одна страна никогда не видела».
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Анастасия Чинкова