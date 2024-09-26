Евросоюз отказался давать Киеву коллективное разрешение на удары вглубь России

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Снятие запрета на удары Украины дальнобойным оружием вглубь территории России находится в ведении отдельных членов Евросоюза. Еврокомиссия не может давать советы или коллективную санкцию по данному вопросу.
Решение о том, смогут ли украинские войска использовать поставленное отдельными странами ЕС вооружение – это исключительная компетенция страны-поставщика, рассказал в беседе с «Известиями» официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Напомним, что 19 сентября Европарламент принял резолюцию, призывают страны ЕС снять все ограничения на удары ВСУ вглубь территории России. Помимо прочего, в рамках этого документа, депутаты призвали государства ЕС выполнить своё обязательство от марта 2023 года по поставе Киеву миллиона боеприпасов и ускорить отправку различного оружия, в том числе ракет Taurus.
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Анастасия Чинкова