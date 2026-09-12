Российский школьник отказался от совершения поджога и получил предложение стать кибердружинником

12 сентября 2026, 17:14

Народный фронт пригласил в кибердружину отказавшегося поджигать ж/д школьника

Фото: istockphoto/EKKAPHAN CHIMPALEE

Народный фронт пригласил в кибердружину 11-летнего школьника из Калининграда Богдана Окулова, который отказался от предложения в онлайн-игре поджечь железнодорожный объект за 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения.





Как отмечается, мальчик рассказал о случившемся маме, которая зафиксировала переписку и обратилась в полицию. Действия ребенка помогли предотвратить поджог.





«Народный фронт подарил Богдану памятный мерч и пригласил присоединиться к кибердружине, где он сможет развивать навыки цифровой безопасности, учиться распознавать подозрительные сообщения и противостоять попыткам вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность», — рассказали в пресс-службе.