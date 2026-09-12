Российский школьник отказался от совершения поджога и получил предложение стать кибердружинником
Народный фронт пригласил в кибердружину отказавшегося поджигать ж/д школьника
Народный фронт пригласил в кибердружину 11-летнего школьника из Калининграда Богдана Окулова, который отказался от предложения в онлайн-игре поджечь железнодорожный объект за 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения.
Как отмечается, мальчик рассказал о случившемся маме, которая зафиксировала переписку и обратилась в полицию. Действия ребенка помогли предотвратить поджог.
«Народный фронт подарил Богдану памятный мерч и пригласил присоединиться к кибердружине, где он сможет развивать навыки цифровой безопасности, учиться распознавать подозрительные сообщения и противостоять попыткам вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность», — рассказали в пресс-службе.В Народном фронте призвали родителей обсуждать с детьми поведение в интернете, в частности общение с незнакомцами. При получении сообщения, связанного с деньгами и противоправными действиями, рекомендуется сохранить переписку, не выполнять требования злоумышленников и рассказать о случившемся взрослым.