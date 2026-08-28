Москвич поджег шкафы на ж/д путях за 90 тысяч рублей
Сотрудники транспортной полиции задержали молодого человека, который по заданию неизвестного куратора из мессенджера поджег три шкафа на перегоне между остановочными пунктами «Варшавская» и «Чертаново». Инцидент произошел ночью на 12-м километре пути, сообщили в МВД.
Сигнал о возгорании поступил диспетчеру от одного из перевозчиков пригородного сообщения. Прибывшие на место оперативники установили, что злоумышленник облил релейное и батарейное оборудование легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. В результате один из шкафов выгорел полностью, два других получили внешние повреждения.
Подозреваемым оказался 19-летний москвич. По данным следствия, в мессенджере ему поступило предложение совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за вознаграждение в 90 тысяч рублей. Фигурант согласился, выполнил указания и заснял свои действия на телефон для отчета куратору. Однако обещанных денег он так и не получил.
В отношении парня возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Читайте также: