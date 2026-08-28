Москвич поджег шкафы на ж/д путях за 90 тысяч рублей

28 августа 2026, 15:46

Москвич поджег три релейных шкафа на ж/д путях за 90 тысяч рублей

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Сотрудники транспортной полиции задержали молодого человека, который по заданию неизвестного куратора из мессенджера поджег три шкафа на перегоне между остановочными пунктами «Варшавская» и «Чертаново». Инцидент произошел ночью на 12-м километре пути, сообщили в МВД.