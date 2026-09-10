Жителя Дагестана приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта
В Дагестане суд приговорил участника террористического сообщества к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК России по республике.
Первые три года осуждённый проведёт в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Вместе с тем ему назначили ограничение свободы на полтора года и штраф в размере 600 тысяч рублей.
По данным следствия, не позднее декабря 2024 года фигурант создал террористическое сообщество. Группировка планировала теракт возле здания одного из правоохранительных органов, а также убийство сотрудников ведомства. Участники сообщества приобрели оружие и предпринимали попытки изготовить самодельное взрывное устройство. Однако злоумышленников удалось задержать благодаря совместной операции сотрудников региональных управлений МВД и ФСБ.
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