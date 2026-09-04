Девушку с парнем отправили в СИЗО за подготовку теракта в Кузбассе

04 сентября 2026, 13:50

Суд арестовал девушку с парнем за подготовку теракта в Кузбассе

Фото: istockphoto/AMilkin

Центральный районный суд областного центра избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих фигурантов уголовного дела о подготовке теракта. Об этом стало известно 4 сентября.