Девушку с парнем отправили в СИЗО за подготовку теракта в Кузбассе
Центральный районный суд областного центра избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих фигурантов уголовного дела о подготовке теракта. Об этом стало известно 4 сентября.
По данным Объединенного пресс-центра судов Кузбасса, под стражу отправили молодого человека и девушку. Они, по версии следствия, планировали совершить взрыв в здании силового ведомства за материальное вознаграждение, пишет Сiбдепо.
Как установили в ходе расследования, обвиняемые провели фото- и видеофиксацию объекта — одного из управлений правоохранительных органов региона. Собранные материалы через один из мессенджеров передали представителю запрещенной международной террористической организации для координации действий.
Фигурантов задержали сотрудники ФСБ 2 сентября. В день задержания им предъявили обвинение по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц. Согласно решению суда, принятому 4 сентября, оба обвиняемых будут находиться в следственном изоляторе до 2 ноября. В настоящее время оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.
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