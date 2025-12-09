Российский стриптизёр назвал самые странные заказы последних месяцев

09 декабря 2025, 12:16

Российский стриптизёр назвал самым странным заказом «доктора Лабубу»

Фото: iStock/Denisfilm

Российский стриптизёр рассказал о самых странных и курьёзных заказах последних месяцев. Чаще всего его зовут на дни рождения и девичники, а популярные образы — полицейский, ковбой, строитель и «доктор Лабубу».