Российский стриптизёр назвал самые странные заказы последних месяцев
Российский стриптизёр рассказал о самых странных и курьёзных заказах последних месяцев. Чаще всего его зовут на дни рождения и девичники, а популярные образы — полицейский, ковбой, строитель и «доктор Лабубу».
Артист в беседе с Осторожно Media вспомнил необычные вызовы: танцы для вебкам-моделей, розыгрыши в костюмах курьера или бармена, а также выступления под песни группы «Любэ». Некоторые заказы превращались в арт-перформансы: на теле именинницы рисовали боди-арт, который потом смывали всей компанией.
Чаще всего выступления заказывают девушки 25–30 лет, но бывают и корпоративные мероприятия. В декабре спрос растёт, и артист предупреждает, что 31 декабря цена за заказ увеличивается в 2,5–3 раза, как и стоимость такси.
