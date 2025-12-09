Россиянка обнаружила свои детские фото на обложках эротических книг в Германии
25-летняя россиянка Дарья узнала, что снимки её 15-летнего возраста использовались без согласия на обложках немецких эротических изданий. Фотографии также появились на билбордах в Москве и в интернет-фотостоках.
Как сообщает Telegram-канал Shot, снимки сделал в 2015 году фотограф Алексей М. во время бесплатной студийной съёмки, без договора и разрешения родителей. Позже кадры продали различным агентствам и они использовались для коммерческих целей.
Семья девушки обратилась к юристам, требуя компенсацию и удаления фото. По словам Дарьи, один из российских судов уже вынес решение в её пользу, однако часть снимков продолжает распространяться за рубежом, и разбирательство в Германии продолжается.
