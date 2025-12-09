Россиянка обнаружила свои детские фото на обложках эротических книг в Германии

09 декабря 2025, 11:38

Фото: iStock/morgan23

25-летняя россиянка Дарья узнала, что снимки её 15-летнего возраста использовались без согласия на обложках немецких эротических изданий. Фотографии также появились на билбордах в Москве и в интернет-фотостоках.