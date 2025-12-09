Россиянки заявили об отравлениях после детокс-напитков бренда «На соках»

09 декабря 2025, 11:04

Фото: iStock/AKlion - Andrey Kryukov

Россиянки заявили о тяжёлом вреде здоровью после употребления детокс-напитков бренда «На соках». По их словам, курсы привели к серьёзным нарушениям ЖКТ, эрозиям и отравлениям, хотя производитель обещал очищение организма и снижение веса.