Россиянки заявили об отравлениях после детокс-напитков бренда «На соках»
Россиянки заявили о тяжёлом вреде здоровью после употребления детокс-напитков бренда «На соках». По их словам, курсы привели к серьёзным нарушениям ЖКТ, эрозиям и отравлениям, хотя производитель обещал очищение организма и снижение веса.
По информации Telegram-канала Baza, десятки покупательниц жалуются, что вместо обещанного эффекта столкнулись с эрозивными гастритами, скачками сахара и кожными реакциями. Пострадавшие утверждают, что создательница проекта игнорирует претензии и блокирует пользователей, описывающих проблемы. Некоторые также рассказывают, что получили рекомендации принимать сильные слабительные для «усиления результата», а программы якобы навязывались даже беременным.
По словам клиенток, напитки нередко доставлялись с неприятным запахом, а сами курсы включали экстремальные ограничения по питанию. Женщины намерены направить коллективную жалобу в надзорные органы и добиться проверки деятельности компании.
