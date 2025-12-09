Rutube впервые обогнал YouTube в России по числу зрителей за день
Российский видеохостинг Rutube впервые показал лучшие результаты, обойдя YouTube по количеству зрителей за один день. Об этом пишет РИА Новости.
6 декабря 2025 года аудитория Rutube составила более 23,8 миллиона человек, в то время как YouTube привлек 22,3 миллиона зрителей. Эти данные предоставила пресс-служба российского видеохостинга, ссылаясь на результаты исследования Mediascope. В компании отметили, что месячная аудитория в ноябре достигла 80,6 миллиона пользователей. Этот прорыв подчеркивает растущую популярность отечественного контента.
Rutube (Рутуб) — это платформа для просмотра и создания видеоконтента, запущенная в 2006 году как альтернатива YouTube.
Читайте также: