IT-эксперт перечислил выгодные отличия MAX от других мессенджеров

21 октября 2025, 14:11

Фото: Istock/Jacob Wackerhausen

Эксперт в области IT указал на сильные стороны MAX по сравнению с другими мессенджерами. Его слова приводит РИАМО.





По словам специалиста, приложение уделяет большое внимание безопасности. Оно использует сквозное шифрование для сообщений, голосовых и видеозвонков. Это гарантирует конфиденциальность переписки. Эксперт отметил функцию временных сообщений, которые исчезают после прочтения.



IT-специалист добавил, что MAX интегрируется с внешними сервисами для удобного обмена файлами и обладает простым, интуитивно понятным интерфейсом.

«В целом, мессенджер MAX — это надёжный инструмент для общения, который сочетает в себе безопасность, удобство и множество полезных функций, что делает его отличным выбором для личного и делового общения», — подытожил эксперт.



