Российский суд заочно арестовал главу украинского «Грузинского национального легиона»

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Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте руководителя "Грузинского национального легиона" Украины Ушанги Мамулашвили, сообщает РИА Новости.
По данным суда, Мамулашвили обвиняется в возбуждении ненависти и вражды по расовому, национальному и другим признакам. В настоящее время Мамулашвили находится в федеральном и международном розыске.
Суд подчеркнул, что «в отношении Мамулашвили избрана мера пресечения» в виде ареста с момента его задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции.
28 июля 2023 года Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинение более чем 70 наемникам «Грузинского легиона».
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Суд подчеркнул, что «в отношении Мамулашвили избрана мера пресечения» в виде ареста с момента его задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции.
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Александр Климов