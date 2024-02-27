Суд в Москве приговорил Орлова* к 2,5 годам колонии за дискредитацию ВС РФ

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Суд в Москве приговорил к 2,5 годам колонии главу уральского историко-просветительского общества «Мемориал»** и сооснователя организации Олега Орлова*. Об этом информирует ТАСС.
«Суд признал Орлова* виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 УК РФ, и назначил наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима», — сообщили в суде.Фигуранта взяли под стражу в заде заседаний.
Ранее сообщалось, что Грозненский суд приговорил сжёгшего Коран Журавеля к 3,5 годам лишения свободы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак