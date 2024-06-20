Владимира Путина наградили высшей наградой КНДР

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Президента России Владимира Путина наградили орденом Ким Ир Сена, который является высшей госнаградой в КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Главу российского государства отметили за заслуги в развитии российско-корейских отношений. Орден ему вручил лично председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.
Орден Ким Ир Сена был учрежден в 1972 году. Этой награды удостоились около 600 человек.
Напомним, президент России посетил КНДР с государственным визитом. Лидеры стран подписали соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство.
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«Он (Ким Чен Ын) зачитал совместное решение Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), Госсовета КНДР и президиума Верховного народного собрания о присуждении ордена и лично вручил ему награду», – сказано в сообщении агентства.
Орден Ким Ир Сена был учрежден в 1972 году. Этой награды удостоились около 600 человек.
Напомним, президент России посетил КНДР с государственным визитом. Лидеры стран подписали соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство.
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Никита Иванов