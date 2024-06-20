Владимира Путина наградили высшей наградой КНДР

Переговоры по ситуации на Украине останутся на прежней стадии, до тех пор, пока лидеров Запада не сменят новые люди. Вероятные сроки начала переговоров по Украине озвучила экс-аналитик Пентагона, лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски в ходе выступления на YouTube-канале Judging Freedom.