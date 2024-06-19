В КНДР чиновник выгнал из зала Лаврова и Белоусова, опередивших Ким Чен Ына

Фото: сайт Кремля
Северокорейский чиновник выгнал из зала заседания российских министров, которые вошли до лидера КНДР Ким Чен Ына, пишет «Комсомольская правда».
Среди пришедших в зал были министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также Денис Мантуров и Виталий Савельев, первый заместитель председателя Правительства России. Также присутствовал глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.
Когда российские чиновники начали занимать свои места за столом, северокорейский представитель потребовал их покинуть зал, объясняя это необходимостью пройти первым Ким Чен Ыну.
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