Песков: сотрудничество РФ и КНДР не направлено против других стран

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Сотрудничество России и КНДР направлено на благо интересов народа двух стран, а не против других государств. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы выстраиваем отношения, тем более с нашими соседями, не против кого-то, а на благо самим себе, на благо интересам народов наших двух стран. Российско-корейское сотрудничество не имеет направленности против каких-то третьих стран», — заявил Песков в интервью «Известиям», комментируя информацию западных СМИ, что РФ и КНДР создают коалицию против Запада.
При этом он отметил, что все действия коллективного Запада направлены против России.
По словам Пескова, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, подписанный лидерами стран, демонстрирует двусторонние отношения и нацеленность на развитие всех векторов связей.
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Элина Позднякова