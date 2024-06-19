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Песков: сотрудничество РФ и КНДР не направлено против других стран

19 июня 2024, 21:51
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Сотрудничество России и КНДР направлено на благо интересов народа двух стран, а не против других государств. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы выстраиваем отношения, тем более с нашими соседями, не против кого-то, а на благо самим себе, на благо интересам народов наших двух стран. Российско-корейское сотрудничество не имеет направленности против каких-то третьих стран», — заявил Песков в интервью «Известиям», комментируя информацию западных СМИ, что РФ и КНДР создают коалицию против Запада.

При этом он отметил, что все действия коллективного Запада направлены против России.



По словам Пескова, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, подписанный лидерами стран, демонстрирует двусторонние отношения и нацеленность на развитие всех векторов связей.

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Коваленко: саммит в Швейцарии показал, какие страны хотят продолжения конфликта
19 июня 2024, 21:41

Фото: iStock/artJazz

Мирный саммит по Украине в Швейцарии продемонстрировал, какие страны выступают за продолжение конфликта. Так считает председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина», политолог Роман Коваленко.
«Можно говорить о полном провале этого собрания стран, которые накачивают режим Зеленского оружием и хотят продолжения конфликта. Все мы видели, как проходило это собрание, по-другому я не могу назвать это мероприятие, и особо хотелось бы отметить уровень его подготовки и тот факт, что уже после того, как были оглашены итоги и названы страны-подписанты, начались отзывы подписей», — рассказал Коваленко в интервью «Известиям».

Он уточнил, что уже три страны отозвали свои подписи, и признался, что не помнит в дипломатической практике подобного явления.

Политолог также отметил, что саммит по Украине в Швейцарии имеет для России и положительные моменты. По его словам, страны, не зомбированные США, поняли, что Москва выступает за мирное решение конфликта, и со временем многие из них присоединятся к России, уверен Коваленко.

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Визит Путина в Северную Корею вызвал широкий резонанс среди зарубежных СМИ
19 июня 2024, 21:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин официально завершил визит в Северную Корею.
Встреча между двумя лидерами стала главной темой обсуждения в международных СМИ. Американский телеканал CNN выразил обеспокоенность по поводу перспективы укрепления отношений между Москвой и Пхеньяном.

Статья в газете The New York Times отметила исторический момент: это первый визит Путина в Северную Корею за последние два десятилетия. Автор статьи связал близость двух стран с совместной спецоперацией на Украине.

Китайское издание Global Times (GT) оценило укрепление связей между Россией и Северной Кореей как логичный шаг. Автор отметил, что обе страны оказались в изоляции из-за действий США.

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Путин сообщил о намерении «Новатэк» запустить во Вьетнаме газовый проект
Путин: компания «Новатэк» планирует запустить СПГ-проект на территории Вьетнама
19 июня 2024, 21:24

Фото: istock/BrianScantlebury

Российская компания «Новатэк» намерена реализовать проект по сжижению природного газа во Вьетнаме, сообщил президент РФ Владимир Путин в своей статье для центрального издания Коммунистической партии Вьетнама «Нян зан».
В статье говорится, что «Новатэк» планирует развернуть СПГ-проект на территории Вьетнама.

Президент также отметил, что Москва и Ханой обсуждают создание центра ядерной науки и технологий в азиатской стране. Путин подчеркнул, что Россия готова содействовать развитию национальной атомной энергетики во Вьетнаме.

19 июня президент России планирует прибыть во Вьетнам с официальным визитом. Перед этим он посетил КНДР, где провел переговоры с Ким Чен Ыном.

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Путин приветствовал позицию Вьетнама по Украине
19 июня 2024, 20:04

Фото: cайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил одобрение за сбалансированную позицию Вьетнама по вопросу Украины, сообщают западные СМИ со ссылкой на статью российского лидера, опубликованную во вьетнамской газете.
«Президент России Владимир Путин высоко оценил Вьетнам за его сбалансированную позицию по ситуации в Украине», — передает агентство Рейтер, ссылаясь на статью Путина в местной газете.
В своем тексте Путин отметил, что Вьетнам поддерживает прагматичный подход к разрешению кризиса на Украине, что заслуживает похвалы.

Путин отправится во Вьетнам с двухдневным государственным визитом, который станет его пятым визитом в эту страну. Он прибудет в Ханой из Пхеньяна вечером 19 июня после завершения своего визита в Северную Корею.

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Латвия приступила к уничтожению дорог на границе с Россией
19 июня 2024, 19:46

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Латвийские власти начали перекапывать и делать непригодными для проезда дороги вблизи границы с Россией. Об этом сообщил журналист Алексей Стефанов.
В своём телеграм-канале он написал, что из запланированных к уничтожению сорока дорог, ведущих в Россию, одну уже полностью перекопали. Представитель Национальных вооружённых сил Латвии тем временем отметил, что остальные дороги ещё могут понадобиться для перемещения каких-либо грузов, поэтому их пока не трогают.

По его словам, было бы достаточно глупо сначала раскапывать дорогу, а потом закапывать и утрамбовывать проезжую часть обратно. Поэтому придётся выждать какое-то время для того, чтобы определить, какие из дорог могут ещё быть использованы для обслуживания границы.

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#граница
#латвия
#россия
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Бывший министр обороны Польши Блащак призвал заминировать границу с Россией
19 июня 2024, 18:35

Фото: istockphoto/Stadtratte

В Польше предложили заминировать границу с Россией. С такой инициативой выступил бывший министр обороны страны Мариуш Блащак.
Он также обратился к польским властям с призывом выйти из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин. Эти предложения он озвучил во время своего выступления на конференции оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС), прямая трансляция которой велась на странице партии в социальной сети X (бывший Twitter). Он, в частности, предложил заминировать границу с российской Калининградской областью.

В мае премьер-министр республики Дональд Туск подтвердил, что польские власти не собираются устанавливать противопехотные мины на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». По его словам, Варшава также не планирует выходить из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин.

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#мина
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Депутат Останина призвала защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных
19 июня 2024, 18:35

Фото: iStock/FOTOKITA

Депутат Госдумы Нина Останина предложила принять меры для защиты общества от осужденных, вернувшихся со специальной военной операции (СВО). Этот комментарий председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства дала изданию «Газета.Ru».
Останина отметила, что осужденные, возвращающиеся из зоны проведения СВО на Украине, недостаточно адаптированы к жизни в обществе, что может привести к увеличению числа преступлений с их участием.

«Привлечение людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, для участия в спецоперации приведет к тому, что они будут возвращаться не в колонии и СИЗО, а в общество. И (...) период их социализации будет сокращен», — пояснила Останина.
Она призвала правоохранительные органы контролировать ситуацию и оказывать помощь вернувшимся бойцам СВО в трудоустройстве.

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#сво
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МИД Швейцарии не объяснил исчезновение подписи Руанды под коммюнике по Украине
19 июня 2024, 18:18

Фото: istockphoto/Serhii Sobolevskyi

Министерство иностранных дел Швейцарии отказалось комментировать исчезновение Руанды из списка согласившимся с итоговым совместным коммюнике по итогам конференции по урегулированию на Украине.
На прошлых выходных в швейцарском курортном городе Бюргенштог состоялся саммит, на котором обсуждались вопросы мирного урегулирования на Украине. Руанда вслед за Ираком и Иорданией исчезла из списка государств, поддержавших итоговое коммюнике конференции, сообщает РИА Новости.

В швейцарском внешнеполитическом ведомстве отказались комментировать ситуацию с исчезновением Руанды из перечня стран, согласных с коммюнике. Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер рекомендовал журналистам обратиться за разъяснениями в посольство Руанды в Берне.

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RT: Дочь Навального* готовят на смену действующему руководству ФБК**
19 июня 2024, 17:58

Фото: РИА Новости/Дарья Горбатенко

Западные кураторы начали готовить дочь Алексея Навального* Дарью к роли руководителя Фонда борьбы с коррупцией**, где она проходила стажировку во время своего обучения в Стэнфордском университете.
По данным RT, Навальная должна заменить Марию Певчих*** как более поддающийся контролю исполнитель.

Собеседники издания в оппозиционной среде утверждают, что после окончания университета дочь Навального* не будет устраиваться на работу по специальности в США. Она планирует пойти по пути отца и связать своё будущее с политическим активизмом при помощи западных кураторов.
В этом её поддерживают западные кураторы и спонсоры ФБК.

Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить Юлию Навальную на предмет призыва к экономическим санкциям.

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* признан террористом, экстремистом и иностранным агентом

**Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России

***Признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.
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