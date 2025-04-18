Российский ученый сомневается в обнаружении жизни на экзопланете K2-18b

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Органические вещества, обнаруженные на экзопланете K2-18b, были известны и ранее и не являются прямыми признаками, указывающими на наличие жизни на этой планете. Об этом рассказал доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.
Он пояснил, что есть много веществ, которые называют биосигнатурами. Эти химические соединения появляются в атмосфере планеты в результате жизнедеятельности живых организмов.
В свою очередь заместитель председателя диссертационного совета, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов отметил в разговоре с RT, что жизнь на других планетах маловероятна, но исключать ее наличие полностью нельзя.
Однако он уточнил, что только в нашей галактике Млечный Путь насчитывается миллиарды экзопланет, но обнаружить их сложно ввиду маленького размера и слабой видимости.
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«В статье речь идет о двух других биосигнатурах — диметилсульфиде и диметилдисульфиде. Это соединения серы, органические вещества, в состав которых входят атомы серы. На Земле они также являются продуктом жизнедеятельности организмов, хотя и не в результате их активной жизни, а скорее в результате гниения», — пояснил Вибе в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь заместитель председателя диссертационного совета, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов отметил в разговоре с RT, что жизнь на других планетах маловероятна, но исключать ее наличие полностью нельзя.
«Сегодня поиск землеподобных планет ведётся в глобальных масштабах — учёные уже обнаружили более 200 таких объектов. Всего же достоверно подтверждено существование 7443 экзопланет в 5105 планетных системах», — рассказал Юрасов.
Однако он уточнил, что только в нашей галактике Млечный Путь насчитывается миллиарды экзопланет, но обнаружить их сложно ввиду маленького размера и слабой видимости.
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Элина Позднякова