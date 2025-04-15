Космонавт Чуб пообщался с красногорскими учениками и осмотрел школьный музей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Герой России, лётчик-космонавт Николай Чуб побывал в гостях у учащихся школы №18 Красногорска, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Вместе с депутатом Совета депутатов городского округа Артуром Бадретдиновым и представителями мотоклуба «Ночные волки» он посетил школьный музей космоса и дал старт выставке рисунков.
Выступая перед ребятами, Чуб отметил значимость всенародного праздника – Дня космонавтики.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Бадретдинов напомнил, что именно на полигоне в посёлке Нахабино состоялся первый полёт жидкостной ракеты, положивший начало освоению космоса.
Гости открыли в красногорской школе выставку детского рисунка, посвящённую покорителям космоса
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«Это достижение объединило нашу страну, сделало ещё крепче народ, показало те горизонты, которые раньше были недоступны. И мы продолжаем эту славную традицию, двигаемся по этой дороге, летаем в космос», – сказал космонавт.Школьники регулярно встречаются с представителями героической профессии, покоряющими космическое пространство. Чуб с удовольствием пообщался с ребятами, ответил на вопросы, осмотрел экспонаты школьного музея космоса, оставил запись в книге гостей.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Бадретдинов напомнил, что именно на полигоне в посёлке Нахабино состоялся первый полёт жидкостной ракеты, положивший начало освоению космоса.
«Это наша богатая история, которой нужно гордиться и продолжать. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, стремиться дальше, вверх и тоже посвятить свою жизнь космосу», – напутствовал депутат юных красногорцев.В образовательном учреждении есть отряд юных исследователей космоса «Энергия», активными участниками которого являются девочки. Они намерены посвятить свою профессиональную деятельность именно этой сфере.
Гости открыли в красногорской школе выставку детского рисунка, посвящённую покорителям космоса
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Лора Луганская