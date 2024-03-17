На Украине рассказали о последствиях критического дефицита ракет для систем ПВО

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Украина столкнулась с критической нехваткой боеприпасов для своих систем противовоздушной обороны, политики объяснили последствия этой ситуации европейским и американским чиновникам на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Washington Post (WP).
Согласно сообщению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сбить четыре из пяти ракет, выпущенных российскими войсками, но смогут сбить только одну из пяти ракет в конце марта, когда на некоторых установках почти закончатся снаряды.
Это окажет значительное влияние на жизнь в городских центрах Украины, говорится в статье.
The Washington Post также цитирует слова старшего советника Владимира Зеленского о том, что Киев рискует потерять значительные территории к лету, если не получит новой помощи от США.
Ранее сообщалось, что ВСУ за несколько месяцев потеряли множество дорогостоящего оружия НАТО.
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Это окажет значительное влияние на жизнь в городских центрах Украины, говорится в статье.
Ранее сообщалось, что ВСУ за несколько месяцев потеряли множество дорогостоящего оружия НАТО.
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Александр Климов