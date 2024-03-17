Собянин сообщил о ликвидации беспилотников в районе Домодедово

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Российские подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), летевшие в сторону Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам Собянина, атака двух БПЛА, летевших в сторону Москвы, была отражена в районе Домодедово. По предварительным данным Министерства обороны, разрушений и жертв в месте падения обломков нет.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА самолетного типа в Подмосковье и перехватили беспилотник в Ленинградской области.
До этого глава города сообщил, что силы ПВО под Подольском сбили беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы.
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На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр.
До этого глава города сообщил, что силы ПВО под Подольском сбили беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы.
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Александр Климов