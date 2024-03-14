Российский военный рассказал, как эвакуировал вертолет с передовой

График движения пригородных поездов Ленинградского направления будет изменён на четыре дня в марте в связи со строительством путепровода для автомобилей около станции Быково, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).