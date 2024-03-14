Российский военный рассказал, как эвакуировал вертолет с передовой

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Российский прапорщик Виталий Косякин поделился своим рассказом о том, как вместе с товарищами по службе ему удалось эвакуировать вертолет, находясь в зоне боевых действий. Эту историю опубликовало Министерство обороны в своем Telegram-канале.
«Это был интересный момент. Длинный, почти сутки», — вспоминает военнослужащий.По словам Косякина, с помощью двух кранов они сняли винты с вертолета, после чего поставили его на трал и вывезли. На вопрос о том, как им удалось провести такую крупную операцию на открытом поле незаметно, военнослужащий улыбнулся и ответил: «Это было ночью».
В зоне специального военного обслуживания Виталий Косякин занимается эвакуацией и ремонтом техники. Он подчеркнул, что российская армия не оставляет технику на поле боя и всегда проводит ее эвакуацию.
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