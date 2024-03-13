Полковник Ходаренок рассказал, какие удары нанесут ВСУ по России в дни выборов

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Вооруженные силы Украины в дни проведения выборов президента России могут попытаться нанести удары по объектам на территории РФ.
Такое мнение высказал военный обозреватель сайта «Газета.Ru» Михаил Ходаренок.
По словам, потенциальными целями для атак беспилотных воздушных аппаратов ВСУ могут стать объекты топливно-энергетического комплекса страны (включая газопроводы и нефтепроводы), аэродромы Военно-космических сил России, а также критически важные элементы инфраструктуры (прежде всего, ключевые мостовые сооружения, включая Крымский мост), военные формирования и административно-политические центры.
Кроме того, эксперт напомнил, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, в который войдут управляемые ракеты GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System) для систем HIMARS. Согласно сообщению Wall Street Journal, Пентагон уже готов предоставить Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 160 километров (по всей видимости, речь идет о модели MGM-140A ATACMS Block 1).
Пока не идет речь о поставках Вооруженным Силам Украины ракет таких типов, как MGM-168A ATACMS Block 1A(QRU), MGM-164 ATACMS 2000 и MGM-164 ATACMS 2000 MOD, обладающих дальностью стрельбы 300–310 километров. В связи с этим Михаил Ходаренок считает, что необходимо подготовиться к защите от воздушных атак и указанных видов оружия.
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По словам, потенциальными целями для атак беспилотных воздушных аппаратов ВСУ могут стать объекты топливно-энергетического комплекса страны (включая газопроводы и нефтепроводы), аэродромы Военно-космических сил России, а также критически важные элементы инфраструктуры (прежде всего, ключевые мостовые сооружения, включая Крымский мост), военные формирования и административно-политические центры.
Пока не идет речь о поставках Вооруженным Силам Украины ракет таких типов, как MGM-168A ATACMS Block 1A(QRU), MGM-164 ATACMS 2000 и MGM-164 ATACMS 2000 MOD, обладающих дальностью стрельбы 300–310 километров. В связи с этим Михаил Ходаренок считает, что необходимо подготовиться к защите от воздушных атак и указанных видов оружия.
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Артем Кузьмин