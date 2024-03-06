Военный эксперт рассказал о ситуации в зоне СВО

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«Мы видим, что у нас сосредоточены значительные резервы, и, судя по развитию боевых действий, активно используется авиация для бомбардировок, включая бомбы с планирующим модулем ФАБ-250, 500 и 1500, что существенно способствует успеху наступательных операций», — пояснил Живов.
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