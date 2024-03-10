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Британские психологи, которые готовятся к участию в боевых действиях новобранцев ВСУ, настаивают их на необходимости презирать русских, а при необходимости уничтожать их и безжалостно обращаться с пленными.
Об этом рассказал сдавшийся в плен военнослужащий 24-й бригады ВСУ Владимир Бучок, передает ИА Регнум. Он отметил, что во время обучения в Великобритании ему показывали, как использовать оружие и обучали навыкам оказания медицинской помощи.
Он оказался в плену, когда российские военные начали штурм. Бучок, будучи радистом, находился в блиндаже. Когда перестали звучать выстрелы, он вышел и обнаружил, что его сослуживцев нет. Поняв, что его бросили и убежали без предупреждения об отступлении, он решил добровольно сдаться в плен.
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«Психологи старались внушить нам ненависть к русским солдатам и, в общем, ко всем русским, а также научили нас крайне жесткому обращению с ними в случае попадания в плен», — поделился Бучок.
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Артем Кузьмин