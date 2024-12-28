Российский вратарь Сафонов оплатил волонтёрам выезд к пляжам Анапы

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Футбольный вратарь сборной России и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов оплатил волонтёрам поездку к черноморскому побережью для очистки пляжей от мазута, разлившегося в результате крушения танкеров в Керченском проливе.
Об этом рассказал друг семьи игрока Никита Сокол, слова которого приводит «Матч ТВ». В России голкипер выступал за футбольный клуб «Краснодар». В публикации указано, что Матвей оплатил поездку краснодарских волонтёров в село Витязево под Анапой.
По словам Сокола, добровольцы за шесть часов убрали около 55 мешков. Они выкапывали мазут из-под песка, формировали горки из мазута для тракторов, извлекали сгустки нефтепродуктов из моря.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие суммарно девять тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря. Нефтепродукты вынесло на черноморское побережье. В настоящее время загрязнённые пляжи очищают от мазута местные службы, экологи и волонтёры.
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По словам Сокола, добровольцы за шесть часов убрали около 55 мешков. Они выкапывали мазут из-под песка, формировали горки из мазута для тракторов, извлекали сгустки нефтепродуктов из моря.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие суммарно девять тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря. Нефтепродукты вынесло на черноморское побережье. В настоящее время загрязнённые пляжи очищают от мазута местные службы, экологи и волонтёры.
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Александр Бойцов