Российский юрист предупредил о наказании за кормление диких животных в городе
Кормление диких животных в черте города, а также на особо охраняемых природных территориях в России категорически запрещено и может грозить наказанием в виде штрафа. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил адвокат, управляющий партнер юридического бюро Zharov Group и руководитель Комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров.
Он подчеркнул, что кормление диких животных может быть опасным, так как изменяет их естественное поведение. Животные начинают привыкать к людям, что представляет угрозу как для них, так и для человека. Кроме того, это нарушает естественный баланс экосистемы.
Жаров отметил, что за такие действия предусмотрены штрафы, размер которых регулируется региональными законами и может быть значительным. Юрист также напомнил, что перед поездкой в любой регион России важно изучить местные правила, так как во многих туристических местах существуют строгие запреты на взаимодействие с дикой природой.
