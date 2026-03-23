Около 40 самолётов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Пулково
В аэропорту Пулково из-за временных ограничений воздушного пространства почти 40 самолётов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.
Информацию опубликовали в ночь на 23 марта в 00:52 по московскому времени. В публикации отмечалось, что ограничения действуют уже свыше восьми часов. На запасные аэродромы ушли 39 рейсов, ещё 34 оказались задержаны более чем на два часа. Кроме того, отменили 30 вылетных рейсов — пассажирам рекомендовали не оставаться на территории аэропорта.
Согласно материалу, ситуация в терминале Пулково остаётся спокойной. Людям раздают воду, мягкие коврики и складные сиденья. Семьи с детьми при наличии мест размещают в бизнес-салонах. Пассажиров просят следить за информацией о статусе рейсов и не приезжать в аэропорт заранее, если поступала информация о задержке или отмене.
Ранее «Радио 1» передавало, что в районе Гатчины Ленинградской области прогремела серия взрывов. Местные жители также видели вспышки в небе, которые обычно указывают на активную работу ПВО.
