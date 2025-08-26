Российским банкам запретят выдавать свыше 10 карт на человека
Российским банкам запретят выдавать свыше 10 карт на человека для борьбы с мошенниками. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Таким образом власти хотят расширить меры борьбы с дроперами, которые выполняют посредническую функцию между мошенниками и их жертвами. Как правило, они оформляют карты на свое имя и передают их или электронные кошельки преступникам.
В связи с этим власти решили ограничить число оформленных банковских карт на одного человека. С помощью этого будет упрощен мониторинг транзакций и станет легче выявлять подозрительные операции.
