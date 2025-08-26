Россиянам называли самую популярную схему мошенничества перед 1 сентября
В преддверии 1 сентября мошенники активно используют три основные схемы обмана. Они нацелены на студентов и абитуриентов и позволяют злоумышленникам получать доступ к банковским счетам и персональным данным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов группы быстрого реагирования «Билайна» предупредили.
Главные аферы можно разделить на следующие категории: звонки от якобы представителей вузов, уведомления о блокировке образовательных платформ и предложения зарегистрироваться на фиктивных образовательных ресурсах.
В первом случае преступники, представляясь сотрудниками приемных комиссий, звонят и выманивают у жертвы SMS-коды, а затем под видом сотрудников правоохранительных органов убеждают установить «приложение банка». Однако оно является вредоносным, а не защитным.
«Далее с помощью вредоносной программы злоумышленники создают виртуальную копию банковской карты клиента и бесконтактно снимают с нее деньги», — объяснили эксперты.Второй сценарий осуществляется с использованием фишинговых ссылок. Жертве приходит ложное уведомление о блокировке электронного дневника или доступа к образовательной платформе. Затем в почтовом аккаунте или в личных сообщениях появится ссылка, которая «обещает» восстановить доступ к образовательным платформам. Переходить по ней нельзя, иначе будут похищены личные данные.
Третий вариант схемы мошенников — предложения зарегистрироваться на поддельных учебных порталах. Там обычно требуют данные авторизации с «Госуслуг», назвать код или включить демонстрацию экрана.