Достижения.рф

Россиянам называли самую популярную схему мошенничества перед 1 сентября

Ложный звонок из вуза стал самой популярной схемой мошенничества перед 1 сентября
Фото: iStock/Techa Tungateja

В преддверии 1 сентября мошенники активно используют три основные схемы обмана. Они нацелены на студентов и абитуриентов и позволяют злоумышленникам получать доступ к банковским счетам и персональным данным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов группы быстрого реагирования «Билайна» предупредили.



Главные аферы можно разделить на следующие категории: звонки от якобы представителей вузов, уведомления о блокировке образовательных платформ и предложения зарегистрироваться на фиктивных образовательных ресурсах.

В первом случае преступники, представляясь сотрудниками приемных комиссий, звонят и выманивают у жертвы SMS-коды, а затем под видом сотрудников правоохранительных органов убеждают установить «приложение банка». Однако оно является вредоносным, а не защитным.

Сын застрявшей на пике Победы Наговициной попросил Краснова и Лаврова спасти его мать
Сын застрявшей на пике Победы Наговициной попросил Краснова и Лаврова спасти его мать
«Далее с помощью вредоносной программы злоумышленники создают виртуальную копию банковской карты клиента и бесконтактно снимают с нее деньги», — объяснили эксперты.
Второй сценарий осуществляется с использованием фишинговых ссылок. Жертве приходит ложное уведомление о блокировке электронного дневника или доступа к образовательной платформе. Затем в почтовом аккаунте или в личных сообщениях появится ссылка, которая «обещает» восстановить доступ к образовательным платформам. Переходить по ней нельзя, иначе будут похищены личные данные.

Третий вариант схемы мошенников — предложения зарегистрироваться на поддельных учебных порталах. Там обычно требуют данные авторизации с «Госуслуг», назвать код или включить демонстрацию экрана.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 1 0