Российским бизнесменам раскрыли методы экономить на электричестве

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Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил о том, что российские бизнесмены могут законно экономить на электроэнергии с помощью, например, электросберегательного оборудования.
«Замена старого оборудования на энергоэффективное может значительно сократить потребление электроэнергии и, как следствие, снизить ее стоимость. Например, использование светодиодных ламп вместо обычных ламп накаливания позволяет сэкономить до 80% электроэнергии», — пояснил в беседе с NEWS.ru Говырин.
Кроме этого, помочь предпринимателям сэкономить могут умные счётчики и системы управления энергоэффективностью. Также, по словам депутат, можно сэкономить, открыв своё дело в регионе невысокими тарифами на электричество.
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