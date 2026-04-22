Российским компаниям не ограничат корпоративный VPN, сообщили в РКН
Роскомнадзор не планирует вводить ограничения для российских компаний на использование VPN в корпоративных сетях внутри страны.
При этом доступ к зарубежному трафику через VPN предоставляется на основании заявок организаций, сообщили РИА Новости в ведомстве. В случае необходимости применять указанные сервисы для доступа к иностранным ресурсам в рамках производственной деятельности предприятия могут получить такую возможность, подав соответствующее заявление.
«Использование сетевых протоколов шифрования (VPN) для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается», — уточнили в Роскомнадзоре.
На сегодняшний день специалисты уже предоставили доступ к зарубежным ресурсам для более чем 57 тысяч адресов и подсетей, принадлежащих 1730 российским компаниям.