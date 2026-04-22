Российским компаниям не ограничат корпоративный VPN, сообщили в РКН

22 апреля 2026, 19:20

РКН: российским компаниям не ограничат корпоративный VPN

Роскомнадзор не планирует вводить ограничения для российских компаний на использование VPN в корпоративных сетях внутри страны.





При этом доступ к зарубежному трафику через VPN предоставляется на основании заявок организаций, сообщили РИА Новости в ведомстве. В случае необходимости применять указанные сервисы для доступа к иностранным ресурсам в рамках производственной деятельности предприятия могут получить такую возможность, подав соответствующее заявление.





«Использование сетевых протоколов шифрования (VPN) для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается», — уточнили в Роскомнадзоре.