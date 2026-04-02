В Кремле высказались о якобы поручении Путина ограничить работу VPN в России
В Кремле заявили, что не располагают информацией о поручении президента Владимира Путина ограничивать работу VPN-сервисов в России.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ему ничего не известно о таком распоряжении. При этом в Минцифры подтвердили необходимость снижения использования VPN-сервисов на территории страны.
Как пояснил министр цифрового развития Максут Шадаев в письме ассоциации «Мы — ИТ», это связано с принятыми решениями об ограничении доступа к ряду зарубежных платформ. По словам главы ведомства, блокировки ввели после длительных и безрезультатных попыток добиться от этих сервисов соблюдения требований российского законодательства.
Информация появилась 31 марта.
Читайте также: