Российским пенсионерам доступны бесплатные путёвки в санатории

25 сентября 2026, 11:24

Депутат Чаплин: некоторым пенсионерам доступны бесплатные путёвки и проезд

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Некоторые пенсионеры из числа федеральных льготников могут получить бесплатную путёвку на санаторно-курортное лечение и компенсируемый проезд к месту отдыха и обратно. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.





Речь идёт о гражданах, которые сохранили соответствующие услуги в натуральной форме в составе набора социальных услуг.





«Это люди с инвалидностью, инвалиды и участники войны, отдельные категории ветеранов боевых действий, жители блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда, некоторые труженики военных объектов и члены семей погибших, а также пострадавшие от радиации», — рассказал парламентарий.

«Справку, заявление и паспорт подают через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу Социального фонда. Путёвки предоставляют по очереди с учётом даты обращения и заболевания. Вместе с путёвкой фонд выдаёт электронный талон или именное направление для оформления бесплатных билетов. Инвалиду I группы полагаются путёвка и проезд также для сопровождающего», — добавил Чаплин.