Российским пенсионерам доступны бесплатные путёвки в санатории
Депутат Чаплин: некоторым пенсионерам доступны бесплатные путёвки и проезд
Некоторые пенсионеры из числа федеральных льготников могут получить бесплатную путёвку на санаторно-курортное лечение и компенсируемый проезд к месту отдыха и обратно. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.
Речь идёт о гражданах, которые сохранили соответствующие услуги в натуральной форме в составе набора социальных услуг.
«Это люди с инвалидностью, инвалиды и участники войны, отдельные категории ветеранов боевых действий, жители блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда, некоторые труженики военных объектов и члены семей погибших, а также пострадавшие от радиации», — рассказал парламентарий.
По словам Чаплина, для оформления санаторно-курортного лечения необходимо сначала обратиться к лечащему врачу в поликлинике. После прохождения обследований и медицинской комиссии при наличии медицинских показаний пациенту выдают справку по форме 070/у с рекомендациями по профилю лечения.
«Справку, заявление и паспорт подают через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу Социального фонда. Путёвки предоставляют по очереди с учётом даты обращения и заболевания. Вместе с путёвкой фонд выдаёт электронный талон или именное направление для оформления бесплатных билетов. Инвалиду I группы полагаются путёвка и проезд также для сопровождающего», — добавил Чаплин.