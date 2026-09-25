Акция «Проверь здоровье в парке» завершится в эту субботу
В ближайшую субботу, 26 сентября, в Московской области состоится заключительная в этом году акция «Проверь здоровье в парке». Выездные медицинские бригады будут принимать жителей в семи городских округах: Долгопрудном, Домодедове, Коломне, Красногорске, Раменском, Сергиевом Посаде и Чехове.
Участники акции смогут бесплатно пройти профилактическое обследование, измерить артериальное давление и другие показатели, а также получить консультацию врачей и рекомендации по сохранению здоровья. При выявлении отклонений пациента направят на углубленную диагностику в поликлинику.
Как отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, акция дает возможность пройти основные профилактические обследования рядом с домом, не тратя время на поездку в медицинское учреждение. По его словам, это последняя акция в текущем году, поэтому жителям стоит воспользоваться возможностью проверить свое здоровье и получить советы специалистов.
Для прохождения профосмотра необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Результаты обследования будут доступны в личном кабинете пациента на портале «Здоровье».
Как отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, акция дает возможность пройти основные профилактические обследования рядом с домом, не тратя время на поездку в медицинское учреждение. По его словам, это последняя акция в текущем году, поэтому жителям стоит воспользоваться возможностью проверить свое здоровье и получить советы специалистов.
Для прохождения профосмотра необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Результаты обследования будут доступны в личном кабинете пациента на портале «Здоровье».