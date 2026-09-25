Акция «Проверь здоровье в парке» завершится в эту субботу

25 сентября 2026, 10:16

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В ближайшую субботу, 26 сентября, в Московской области состоится заключительная в этом году акция «Проверь здоровье в парке». Выездные медицинские бригады будут принимать жителей в семи городских округах: Долгопрудном, Домодедове, Коломне, Красногорске, Раменском, Сергиевом Посаде и Чехове.





