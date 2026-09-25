Терапевт Чернышова назвала признаки «гонконгского» гриппа
Врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что «гонконгский» грипп по внешним проявлениям нельзя отличить от других разновидностей инфекции. Точный тип вируса врачи устанавливают только по результатам лабораторного исследования.
В беседе с aif.ru специалист уточнила, что болезнь обычно начинается резко: температура может вырасти до 38–40 градусов. Среди характерных жалоб — выраженная слабость, головная боль, неприятные ощущения в глазах и ломота в мышцах.
При первых признаках недомогания Чернышова посоветовала остаться дома и оформить больничный. Это поможет снизить риск заражения окружающих.
По словам врача, противовирусные препараты дают наибольший эффект в течение первых двух суток после начала симптомов. Подбирать такие средства следует после консультации со специалистом.
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