Российским пенсионерам напомнили о налоговом вычете за зубные протезы

18 июня 2026, 16:01

Сенатор Мурог: пенсионерам положен налоговый вычет на зубные протезы

Фото: iStock/Sunlight19

Пенсионеры имеют возможность получить налоговый вычет за медицинские услуги, включая лечение и установку зубных протезов. Это право распространяется на тех, кто уплачивает налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Однако, поскольку пенсия не облагается налогом, вернуть вычет с нее невозможно. Об этом рассказал RT сенатор Игорь Мурог.