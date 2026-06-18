Российским пенсионерам напомнили о налоговом вычете за зубные протезы
Пенсионеры имеют возможность получить налоговый вычет за медицинские услуги, включая лечение и установку зубных протезов. Это право распространяется на тех, кто уплачивает налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Однако, поскольку пенсия не облагается налогом, вернуть вычет с нее невозможно. Об этом рассказал RT сенатор Игорь Мурог.
Речь идет как о заработной плате, так и о других видах прибыли, с которых взимается налог. Это может быть, например, доход от аренды или продажи имущества.
Если пенсионер не имеет таких доходов, налоговый вычет могут оформить его работающие дети или супруг. Главное условие — они оплачивали лечение, документы оформлены на них, а родство должно быть подтверждено соответствующими свидетельствами, пояснил сенатор.
Для оформления вычета есть три года с момента оплаты. Размер вычета зависит от вида услуг и ставки НДФЛ. Мурог подчеркнул, что при дорогостоящем лечении нет ограничений по расходам, и возвращается процент от суммы, не превышающий годовой НДФЛ.
В случае обычного лечения лимиты социальных вычетов составляют 150 тысяч рублей в год. Это означает, что при ставке НДФЛ в 13% максимальная сумма к возврату не может превышать 19,5 тысяч рублей.
Для получения вычета необходимо предоставить справку из клиники, сохранить платежные документы и подать декларацию 3-НДФЛ. Проверка занимает до трех месяцев, после чего средства должны быть перечислены, заключил сенатор.
Читайте также: