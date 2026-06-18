Нутрициолог раскрыла, что будет, если на месяц отказаться от сахара

18 июня 2026, 14:42

Нутрициолог Литвинова‑Гразион: отказ от сахара на месяц поможет убрать отечность

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

Полный отказ от добавленного сахара на месяц может заметно изменить самочувствие, однако резкие эксперименты с питанием подходят не всем. Об этом сообщила нутрициолог Надежда Литвинова‑Гразион, передает Tsargrad.tv.