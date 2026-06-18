Нутрициолог раскрыла, что будет, если на месяц отказаться от сахара
Полный отказ от добавленного сахара на месяц может заметно изменить самочувствие, однако резкие эксперименты с питанием подходят не всем. Об этом сообщила нутрициолог Надежда Литвинова‑Гразион, передает Tsargrad.tv.
В первые дни организм проходит адаптацию, что может проявляться в виде головных болей, раздражительности, колебаний настроения и сильной тяги к сладкому. Но уже через две-три недели у многих наблюдается снижение веса, уменьшение отеков, улучшение состояния кожи, нормализация аппетита и повышение уровня энергии в течение дня. Исчезают резкие перепады настроения, уменьшается нагрузка на поджелудочную железу, а уровень глюкозы стабилизируется, что в будущем снижает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула эксперт.
Чтобы минимизировать стресс для организма, она советует снижать потребление сахара постепенно: сначала исключить сладкие напитки, конфеты и печенье, а затем — сладкие йогурты и готовые соусы. Литвинова-Гразион предупреждает, что идеальный месяц без сладкого подразумевает ограничение рафинированных и добавленных сахаров, но не полный отказ от фруктов или умеренное употребление меда.
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