Российским пенсионерам напомнили о праве получения компенсации за оплату капремонта

14 августа 2026, 00:18

Эксперт по ЖКХ Бондарь: пенсионерам положена компенсация за оплату капремонта

Фото: iStock/Inside Creative House

Российские пенсионеры могут сэкономить на оплате ЖКУ благодаря различным компенсациям и субсидиям. Об этом напомнил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.





По его словам, пенсионеры в возрасте от 70 до 79 лет имеют право получать компенсацию половины взноса за капремонт. А с 80 лет государство возвращает полную стоимость этих расходов.





«Однако важно понимать, что компенсация – это не освобождение от платежей. Деньги возвращаются позже на банковскую карту или через почтовое отделение. А при наличии долгов по коммуналке выплату и вовсе могут приостановить», — уточнил Бондарь в разговоре с Москвой 24.

«Речь идет о несовершеннолетних детях, а также о детях — студентах очной формы обучения до 23 лет. Размер доплаты в 2026 году составляет 3194 рубля 90 копеек за одного иждивенца, 6389 рублей 80 копеек за двух и 9584 рубля 69 копеек за трех», — пояснил депутат.