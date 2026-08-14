Российским пенсионерам напомнили о праве получения компенсации за оплату капремонта
Эксперт по ЖКХ Бондарь: пенсионерам положена компенсация за оплату капремонта
Российские пенсионеры могут сэкономить на оплате ЖКУ благодаря различным компенсациям и субсидиям. Об этом напомнил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, пенсионеры в возрасте от 70 до 79 лет имеют право получать компенсацию половины взноса за капремонт. А с 80 лет государство возвращает полную стоимость этих расходов.
«Однако важно понимать, что компенсация – это не освобождение от платежей. Деньги возвращаются позже на банковскую карту или через почтовое отделение. А при наличии долгов по коммуналке выплату и вовсе могут приостановить», — уточнил Бондарь в разговоре с Москвой 24.
Кроме того, размер субсидии рассчитывается из регионального норматива, например в Москве он составляет 33 квадратных метра. Это значит, что государство будет компенсировать взносы только за этот метраж, а за оставшиеся метры придется платить самостоятельно в полном объеме.
Тем временем депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш добавил в беседе с RT, что пенсионеры, на иждивении которых находятся дети или другие нетрудоспособные члены семьи, могут получить ежемесячную доплату к пенсии.
«Речь идет о несовершеннолетних детях, а также о детях — студентах очной формы обучения до 23 лет. Размер доплаты в 2026 году составляет 3194 рубля 90 копеек за одного иждивенца, 6389 рублей 80 копеек за двух и 9584 рубля 69 копеек за трех», — пояснил депутат.
Он уточнил, что эта выплата не назначается автоматически, для ее получения необходимо обратиться в Социальный фонд России, в МФЦ или оформить через портал «Госуслуги». Доплата за иждивенцев положена как работающим, так и неработающим пенсионерам, заключил Панеш.