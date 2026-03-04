С апреля в России появится новый ГОСТ на маникюр и педикюр
С 30 апреля в России начнёт действовать новый ГОСТ, регламентирующий услуги маникюра и педикюра.
Как сообщили РИА Новости в Росстандарте, документ подробно описывает, по каким правилам должны оказываться такие услуги. Ключевое нововведение - карты типовых технологических процессов. Это по сути пошаговые инструкции для мастеров. В них пропишут этапы процедуры, список используемых препаратов, материалов, инструментов и оборудования, а также ориентировочную продолжительность работы с учётом состояния кожи и ногтей клиента.
Карты разработают для разных видов маникюра и педикюра — классического, аппаратного, препаратного и комбинированного. Также в ГОСТ включат процедуры ухода за кожей рук и стоп, укрепление и выравнивание ногтей, моделирование и коррекция искусственных ногтей, нанесение декоративных покрытий и снятие материалов.
Так, классический маникюр стандарт рекомендует выполнять за 45-60 минут. Начать нужно с придания формы свободному краю ногтей и увлажнения кутикулы, затем подготовить и размягчить кутикулу, обработать кожу вокруг ногтя, после чего перейти к шлифовке и полировке, очистить свободный край и в завершение снова увлажнить кутикулу.
На выравнивание натуральных ногтей отводится 70-90 минут. В качестве базового алгоритма предлагается очистить ногтевую пластину, нанести грунтовку и базу, затем тонким слоем нанести гель, выполнить опил и шлифовку. Финальные шаги — закрепляющий гель для блеска и увлажнение кутикулы. Кроме того, документ закрепляет термины и определения, включая ногтевые шаблоны, типсы, акригель, карту клиента и профессиональные инструменты.
В Росстандарте подчеркнули, что ГОСТ должен повысить безопасность и качество услуг, защитить здоровье потребителей и сделать правила работы на рынке более понятными, поддерживая добросовестную конкуренцию. При этом стандарт носит добровольный характер — применять его можно по желанию, либо если на него есть ссылка в договоре.
