Российским школьникам могут вернуть тихий час
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил вернуть дневной отдых для учеников начальных классов. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, тихий час поможет сделать переход из детского сада в школу менее стрессовым, поскольку условия не должны резко отличаться от привычных для детей. Учебная нагрузка в начальной школе высока, поэтому важен баланс между обучением и восстановлением сил.
Рыбальченко подчеркнул, что не все дети могут спать днем, поэтому организация отдыха должна учитывать возрастные особенности. Для некоторых из них дневной сон может быть эффективным способом восстановления.
Такая практика могла бы применяться в группах продленного дня, число которых растет из-за занятости родителей на работе.
