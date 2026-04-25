В Институте Гайдара рассказали о сырье, которое есть только у России
Только Россия в мире производит бадделеитовый концентрат – сырьё, незаменимое при работе в экстремальных температурах. Об этом рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
По ее словам, все остальные страны при переработке циркониевых руд выпускают лишь цирконовые концентраты. Россия же извлекает бадделеитовый концентрат как попутный продукт на единственном предприятии. Этот материал используют в производстве огнеупорных конструкций, керамики и в литейном деле.
Из-за уникальности и узкой специализации цена концентрата не зависит от мировых колебаний и обычно втрое выше, чем у премиального циркониевого концентрата. На спотовом рынке его цена превышает 2400 долларов за тонну.
Ранее врач-травматолог Евгений Рябков назвал дачникам позу, в которой категорически нельзя работать на грядках — она очень опасна для позвоночника. Он также призвал россиян использовать поясничный ортез (корсет), который предотвращает перерастяжение мышц.
