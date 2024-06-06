Российским школьникам предложили новый технологичный вариант сочинений о лете

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил в качестве альтернативы традиционным сочинениям о проведённом лете разрешить российским школьникам снимать видео «Как я провёл лето».
Он объяснил, что такой формат может открыть для современных детей новые средства творческого выражения.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 40% московских школьников идут учиться в колледжи.
Ранее сообщалось, что школьники из Подмосковья провели «Каникулы со Знанием» на выставке «Россия».
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«Прошу рассмотреть возможность допущения для школьников создания этого классического сочинения в виде небольшого видеоролика «Как я провёл лето», который дети могли бы собирать на протяжении всего своего летнего отдыха», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 40% московских школьников идут учиться в колледжи.
«Во многом экономическое чудо и тот уровень, который есть в Сингапуре, связан с тем, что государство начало заниматься популяризацией среднего образования. Сингапур по качеству общего образования – лидер, вместе с Москвой. 65% школьников Сингапура выбирают вход в профессию через среднее профобразование, в Москве на сегодняшний день – только 40%», – приводит АНГ «Москва» слова Раковой.
Ранее сообщалось, что школьники из Подмосковья провели «Каникулы со Знанием» на выставке «Россия».
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Мелисса Тимофеева