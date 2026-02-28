Российским туристам рассказали о возможности догонять уехавшие без них поезда

28 февраля 2026, 06:40

РИА Новости: Российского туриста пустят в поезд, если он догнал его после опоздания

Фото: iStock/Serjio74

С 1 марта в России вступят в силу первые правила железнодорожных перевозок в туристических поездах. Пассажир, опоздавший на состав, сможет догнать его и продолжить путешествие, передает РИА Новости со ссылкой на комментарий Минтранса РФ.