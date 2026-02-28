Российским туристам рассказали о возможности догонять уехавшие без них поезда
С 1 марта в России вступят в силу первые правила железнодорожных перевозок в туристических поездах. Пассажир, опоздавший на состав, сможет догнать его и продолжить путешествие, передает РИА Новости со ссылкой на комментарий Минтранса РФ.
Новый документ регламентирует покупку и возврат билетов, посадку в поезд, перевозку, работу тематических вагонов и экскурсионные программы.
Если путешественник отстал от группы, но самостоятельно добрался до следующей станции по маршруту, его пустят в тот же поезд. Однако стоимость уже пройденного без него отрезка не компенсируется.
Также нельзя вернуть деньги, если пассажир решил выйти раньше и не поехал дальше. Возобновить поездку в другом аналогичном составе по этому же билету не получится. Исключение — случай, когда человек покинул поезд для получения медицинской помощи: тогда ему вернут стоимость оставшегося пути с вычетом ряда сборов.
