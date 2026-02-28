Женщина-водитель и двое детей пострадали в результате ДТП в Магаданский области
На федеральной трассе «Колыма» в Магаданской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик «Камаз». В результате аварии пострадали три человека, в том числе двое детей девяти и одиннадцати лет, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
По предварительным данным, женщина за рулём машины Toyota HiAce Regius не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она врезалась в «Камаз», в салоне которого сидел 38-летний водитель. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняя все обстоятельства ДТП.
Отмечается, что в результате инцидента телесные повреждения получила водитель легковушки, а также двое несовершеннолетних пассажиров, которые ехали в ее машине. Пострадавших оперативно доставили в больницу.
