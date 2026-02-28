Женщина-водитель и двое детей пострадали в результате ДТП в Магаданский области

28 февраля 2026, 06:38

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Магаданской области» @gibdd_49

На федеральной трассе «Колыма» в Магаданской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик «Камаз». В результате аварии пострадали три человека, в том числе двое детей девяти и одиннадцати лет, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.