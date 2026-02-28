«Пыталась убить»: Россиянка намеренно морила голодом трехлетнего сына, запертого в грязной квартире

28 февраля 2026, 06:07

В Красноярске мать истощенного ребёнка намеренно морила голодом трёхлетнего сына

Фото: кадр видео Telegram-канала «Ирина Волк» @IrinaVolk_MVD

В Красноярске 21-летнюю местную жительницу обвиняют в покушении на убийство собственного трёхлетнего сына. Следователи полагают, что девушка намеренно не кормила ребёнка и не заботилась о нём. Об этом сообщили в канале мессенджера MAX «ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ».





Согласно материалу, молодая мать переехала в Красноярск из Канска в 2023 году и стала снимать квартиру. Там она систематически оставляла малыша без еды и воды, позволяя ему жить в антисанитарных условиях и без электричества. Женщина игнорировала гигиену, здоровье и развитие сына, что привело к его крайнему истощению.



Спасенный из грязной квартиры мальчик (Фото: кадр видео Telegram-канала «Ирина Волк» @IrinaVolk_MVD) Девушка регулярно и надолго уходила из дома, бросая несовершеннолетнего одного. Сейчас мальчик находится в больнице, где получает всю необходимую медицинскую помощь.





«Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Красноярска. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30, пунктом «в» частью 2 статьей 105 УК РФ», — говорится в материале.