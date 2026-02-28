«Пыталась убить»: Россиянка намеренно морила голодом трехлетнего сына, запертого в грязной квартире
В Красноярске 21-летнюю местную жительницу обвиняют в покушении на убийство собственного трёхлетнего сына. Следователи полагают, что девушка намеренно не кормила ребёнка и не заботилась о нём. Об этом сообщили в канале мессенджера MAX «ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ».
Согласно материалу, молодая мать переехала в Красноярск из Канска в 2023 году и стала снимать квартиру. Там она систематически оставляла малыша без еды и воды, позволяя ему жить в антисанитарных условиях и без электричества. Женщина игнорировала гигиену, здоровье и развитие сына, что привело к его крайнему истощению.
Девушка регулярно и надолго уходила из дома, бросая несовершеннолетнего одного. Сейчас мальчик находится в больнице, где получает всю необходимую медицинскую помощь.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Красноярска. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30, пунктом «в» частью 2 статьей 105 УК РФ», — говорится в материале.Ранее «Радио 1» передавало, что полицейские ребенка обнаружили в запертой квартире без присмотра взрослых. Они заметили мальчика во время планового обхода — тот стоял у окна на первом этаже. Оказавшись внутри, правоохранители пришли в шок от захламленности помещения и состояния ребенка.